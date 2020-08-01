Українцям озвучили прогноз погоди на серпень 2020 року
Як передає Politeka.net, кліматичну ситуацію в країні на кінець літа озвучили Укргідрометцентрі.
Синоптики стверджують, що середня місячна температура повітря в середині серпня становитиме 17-20 градусів тепла.
На півдні і південно-сході країни буде трохи тепліше: стовпчик термометра там підніметься до 21-23 градусів.
Абсолютний максимум температури повітря складе 34-41 вище нуля, а в Луганській області місцями і зовсім підніметься до 42 до градусів.
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Синоптики також обіцяю і заморозки під кінець літа:
"Абсолютний мінімум - 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 морозу", - йдеться в повідомленні.
Заморозки на поверхні грунту ймовірні кінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей.
Місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
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Річ у тому, що в Арцизі спостерігається повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках знаходяться вже майже дозрілі плоди.
Фахівці пояснюють незвичайне явище тим, що в організмі дерев відбувся свого роду «гормональний збій», викликаний посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди.
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