Українцям озвучили прогноз погоди на серпень 2020 року

Як передає Politeka.net, кліматичну ситуацію в країні на кінець літа озвучили Укргідрометцентрі.

Синоптики стверджують, що середня місячна температура повітря в середині серпня становитиме 17-20 градусів тепла.

На півдні і південно-сході країни буде трохи тепліше: стовпчик термометра там підніметься до 21-23 градусів.

Абсолютний максимум температури повітря складе 34-41 вище нуля, а в Луганській області місцями і зовсім підніметься до 42 до градусів.

Синоптики також обіцяю і заморозки під кінець літа:

"Абсолютний мінімум - 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 морозу", - йдеться в повідомленні.

Заморозки на поверхні грунту ймовірні кінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей.

Місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, жителі Одеської області стали свідками аномального явища під кінець літа.

Річ у тому, що в Арцизі спостерігається повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках знаходяться вже майже дозрілі плоди.

Фахівці пояснюють незвичайне явище тим, що в організмі дерев відбувся свого роду «гормональний збій», викликаний посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області

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