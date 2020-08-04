В Україну 5 серпня повернеться справжня літня спека, однак і дощі з грозами не планують відступати

Як повідомляє Politeka.net, про те, яка погода чекає на українців в середу, на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона повідомила, що 5 серпня буде спекотним днем. Так, середня температура по країні складе від +27 до +32 градусів. Також наголошується, що день буде сонячним.

При цьому в Західній Україні через атмосферний фронт збережеться ймовірність грозових дощів. Виняток становитимуть Тернопільщина і Хмельниччина, де істотних опадів не очікується.

Діденко зазначила, що вночі опади будуть більш інтенсивними, а вдень ослабнуть, однак їхня ймовірність збережеться.

В регіонах, де пройдуть дощі, буде трохи прохолодніше – до +22…+26 градусів.

Погода у Києві 5 серпня буде сонячною і спекотною. Стовпчики термометрів покажуть близько 30 градусів.

До цього ми писали про те, що в Одеській області аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі. Так, приміром жителі Арциза стали свідками того, що на початку серпня зацвіла акація. Фотографіями вони поділилися у соцмережах.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, однак квітучим деревом можна помилуватися на вулиці Пушкіна, ближче до вулиці Вокзальній.

Нагадаємо, жителі Одещини продовжують спостерігати дивні аномалії, фото.

Як повідомляла Politeka, літо розійшлося не на жарт, погода в Україні готує нове випробування: де буде гарячіше за все.

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