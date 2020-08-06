Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала пышные формы рядом с мужчиной
Находясь заграницей, звезда ни в чем себе не отказывает, развлекается каждый день с детьми и веселится на пляже с мужчиной. На новых фото и видео, представленных в разделе Стори, Анна показала, как она проводит время вместе со своим мужчиной.
Позируя в полосатом купальнике и оголив свои ягодицы, Анна выглядела очень счастливо, ведь рядом с ней был ее будущий супруг. Пара успела блеснуть модными фото. Сам Янис даже не удержался и потрогал звезду за ее формы. Что не удевительно, ведь певица продолжает заниматься собой, худеть и рассказывать о новом рационе.
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Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.
Якобы, на новых фото певицы уже невозможно скрыть животик и даже в купальнике Анна выглядит иначе и вообще "сильно округлилась". Впрочем, Анна начала отрицать слухи о возможной четвертой беременности, заявив, что даже села на новую диету - интервальное голодание, о котором рассказала на своей странице в Телеграмм.
«Интервальное голодание. Да, скорее всего вы о нем уже слышали 🤔⠀ Самое главное, что тебе нужно знать об этой диете – в период 8-часового окна ты можешь есть всё, что хочешь, и в таком количестве, сколько душа пожелает. Но по окончанию времени – ни крошки в рот!
Да, тебе не показалось: в течение 8 часов можно свободно потреблять столько калорий, сколько хочешь, кушая при этом любые продукты (да, даже булочку и шоколадку) – это не помешает потере веса! Только понятное дело в разумном количестве 😂 А, если вы хотите сбросить лишний вес быстрее, то стоит оставить в своём рационе только правильно приготовленные и полезные продукты.Такой режим питания очень хорошо ускоряет метаболизм 👌🏻», - рассказала днем ранее Анна.
Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.
Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".
Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.