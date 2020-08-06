Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась своей новой именной купелью после серьезного позора

Вчера Анастасия рассказала в социальной сети Инстаграм, что она получила специальную новую купель от близких товарищей. А свою старую она собирается продать, чтобы заплатить штрафы за суд, прошедший днем ранее. Поток негатива обрушился на данный пост, а пользователи завалили балерину жесткими словами в адрес ее поведения. Чтобы скрыть позор, балерина закрыла доступ к комментариям.

Сегодня же балерина заявила, что она правда собирается продать свою предыдущую именную купель «хорошим людям»:

«С появлением у меня новой именной купели, я решила прошлую купель, выполненную для меня на заказ, предложить купить хорошим людям. Аукцион открыт. 🐣 Пишите на почту, указанную в профиле. Если заинтересуетесь.😊 #анастасияволочкова», - написала балерина.

Стоит отметить, что идея Волочковой заплатить за штрафы деньгами, полученными от продажи купели день назад в сети восприняли негативно. Вот что тогда написали пользователи:

«Костлявая и потрепанная наша святлейшая 🤮», «Я сначала подумала,что это фотошоп.», «Бедная и нищая Настя! А с адвокатам ты расплачиваешься шпагатами? Али забыла, ты ведь богатая дама. Мильоны недавно высудила. Квартирки имеешь. Таки продай одну и подай детям, заодно и шпината прикупишь», «На фото, не поняла, шёрстка или морщины?», «🙈🙈🙈🙈🙈Во позорище ,а маечку эту она лет 5 носит 🙈я ещё в армейском магазине была ведущей ,когда она ее приобрела».

Как известно, несколько недель назад Волочкова немало оскандалилась, отправившись в деревню во время карантина, где посетила закрытый для посещений храм. О том, что она нарушила закон, балерина узнала уже от правоохранителей, которые пытались ее арестовать прямо во время отдыха после посещения храма.

Возмутившись заявлением, Волочкова раздула из ситуации серьезный скандал, а также в суде показала, что была возмущена тем, что ее оштрафовали. Балерине уже пришлось заплатить штраф, но она заявила, что намерена добиться справедливости в своем посту в социальной сети Инстаграм после заседания.

Волочкова появилась рядом со своими адвокатами в тесном длинном платье с крупным цветочным принтом и неопрятной прической, из-за которой днем ранее Анастасию высмеяли и даже прозвали "облысевшей из-за нервов". Балерина, по словам пользователей, выглядела так, будто пытается скрыть факт того, что ее волосы продолжают сыпаться. Сама же Волочкова сделала акцент на судебных тяжбах:

"Я хочу искренне поблагодарить моих адвокатов за защиту моей Правды. А также спасибо всем журналистам и представителям СМИ, которые приехали вчера в суд, чтобы поддержать меня", - подчеркнула Анастасия ранее.

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