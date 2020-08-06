Відомий балерина Анастасія Волочкова похвалилася своєю новою іменною купіллю після серйозної ганьби

Вчора Анастасія розповіла в соціальній мережі Instagram, що вона отримала спеціальну нову купіль від близьких товаришів. А свою стару вона збирається продати, щоб заплатити штрафи за суд, що пройшов днем раніше. Потік негативу обрушився на даний пост, а користувачі завалили балерину жорсткими словами на адресу її поведінки. Щоб приховати ганьбу, балерина закрила доступ до коментарів.

Сьогодні ж балерина заявила, що вона правда збирається продати свою попередню іменну купіль " хорошим людям»:

"З появою у мене нової іменної купелі, я вирішила минулу купіль, виконану для мене на замовлення, запропонувати купити хорошим людям. Аукціон відкритий. 🐣 Пишіть на пошту, зазначену в профілі. Якщо зацікавитеся.😊 #анастасияволочкова», - написала балерина.

Варто відзначити, що ідея Волочкової заплатити за штрафи грошима, отриманими від продажу купелі день тому в мережі сприйняли негативно. Ось що тоді написали користувачі:

"Кістлява і пошарпана наша святлейшая 🤮»," я спочатку подумала, що це фотошоп.", "Бідна і злиденна Настя! А з адвокатам ти розплачуєшся шпагатами? Алі забула, ти ж багата дама. Мільони недавно висудила. Квартирки маєш. Таки продай одну і подай дітям, заодно і шпинату прикупиш«, " на фото, не зрозуміла, шерстка або зморшки?«, "🙈 🙈 🙈 🙈 🙈У позорище ,а маєчку цю вона років 5 носить 🙈я ще в армійському магазині була ведучою ,коли вона її придбала».

Як відомо, кілька тижнів тому Волочкова чимало оскандалилася, відправившись в село під час карантину, де відвідала закритий для відвідувань храм. Про те, що вона порушила закон, балерина дізналася вже від правоохоронців, які намагалися її заарештувати прямо під час відпочинку після відвідин храму.

Обурившись заявою, Волочкова роздула з ситуації серйозний скандал, а також в суді показала, що була обурена тим, що її оштрафували. Балерині вже довелося заплатити штраф, але вона заявила, що має намір домогтися справедливості у своєму посту в соціальній мережі Instagram після засідання.

Волочкова з'явилася поруч зі своїми адвокатами в тісній довгій сукні з великим квітковим принтом і неохайною зачіскою, через яку днем раніше Анастасію висміяли і навіть прозвали "облисілою через нерви". Балерина, за словами користувачів, виглядала так, ніби намагається приховати факт того, що її волосся продовжують сипатися. Сама ж Волочкова зробила акцент на судових тяжбах:

"Я хочу щиро подякувати моїм адвокатам за захист моєї правди. А також спасибі всім журналістам і представникам ЗМІ, які приїхали вчора до суду, щоб підтримати мене", - підкреслила Анастасія раніше.

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