Дочь Анастасии Заворотнюк Анна склоняется к тому, что заболела коронавирусом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-аккаунт дочери именнитой актрисы.

По словам Анны, она сдала тест на выявление вируса, на который еще не пришел ответ. Однако уже сейчас она чувствует все те симптомы, которые свойственны главному заболеванию этого года.

"Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель)", - рассказала Заворотнюк.

Она добавила, что все должны переболеть этим вирусом, чтобы выработался общий иммунитет.

Анна Заворотнюк призвала общественность быть осторожным в это непростое для человечества время.

В комментариях под постом подписчики выразили слова поддержки: "Анечка, крепкого здоровья, выздоравливай поскорее", "Берегите себя, и посидите лучше дома как можно дольше".

Ранее мы писали о том, что Анастасия Заворотнюк продолжает восстановительный процесс после серии химиотерапии на родине. По словам соседей, она заметно похудела, но при этом выглядет окрепшей на фоне многочисленных месяцев борьбы с недугом.

Также мы сообщали, что экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов едва ли не попрощался с жизнью после того, как допустил грубейшую ошибку на съемочной площадке.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

Также Politeka писала о последней надежде на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался.