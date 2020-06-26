Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом необычного блюда, которое удивит природным вкусом

Как сообщает Politeka.net, он пошагово показал, как приготовить красную рыбу в домашних условиях на своей странице в Instagram.

"Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу", - пишет Ярославский. - "Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии".

Для блюда понадобятся такие ингредиенты:

Рыба примерно 1.2 кг;

Соль морская 2 столовые ложки;

Перец чёрный молотый;

Оливковое масло;

Цедра лайма, апельсина или лимона;

Сахар 1 столовая ложка;

Виски, бренди, джин, водка или другой алкогольный

напиток по вкусу;

Специи по вкусу;

Способ приготовления:

Очистить рыбу от кожицы; Смешать соль и сахар, посыпать рыбу с двух сторон; Щедро полить оливковым маслом; Натереть цедру и посыпать сверху Присыпать рыбу чёрным молодым перцем; Полить виски или бренди; Добавить тимьян или розмарин (по желанию); Накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник; Утром достать блюдо и протереть рыбу полотенцем; Завернуть в пленку дать дозреть до вечера.

"Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере", - подытожил Владимир Ярославский.

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