Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом необычного блюда, которое удивит природным вкусом
Как сообщает Politeka.net, он пошагово показал, как приготовить красную рыбу в домашних условиях на своей странице в Instagram.
"Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу", - пишет Ярославский. - "Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии".
Для блюда понадобятся такие ингредиенты:
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- Рыба примерно 1.2 кг;
- Соль морская 2 столовые ложки;
- Перец чёрный молотый;
- Оливковое масло;
- Цедра лайма, апельсина или лимона;
- Сахар 1 столовая ложка;
- Виски, бренди, джин, водка или другой алкогольный
- напиток по вкусу;
- Специи по вкусу;
Способ приготовления:
- Очистить рыбу от кожицы;
- Смешать соль и сахар, посыпать рыбу с двух сторон;
- Щедро полить оливковым маслом;
- Натереть цедру и посыпать сверху
- Присыпать рыбу чёрным молодым перцем;
- Полить виски или бренди;
- Добавить тимьян или розмарин (по желанию);
- Накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник;
- Утром достать блюдо и протереть рыбу полотенцем;
- Завернуть в пленку дать дозреть до вечера.
"Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере", - подытожил Владимир Ярославский.
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