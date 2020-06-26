Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом необычного блюда, которое удивит природным вкусом

Как сообщает Politeka.net, он пошагово показал, как приготовить красную рыбу в домашних условиях на своей странице в Instagram.

"Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу", - пишет Ярославский. - "Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии".

Для блюда понадобятся такие ингредиенты:

Популярные статьи сейчас

"Как они себя ведут?": униженный Путиным Лукашенко разразился гневом после парада

Рассекречена личность отца Максима Галкина, Лиза и Гарри могут гордиться дедом: "Оказался известным..."

С выплатами пенсий будут проблемы, в Кабмине решили признаться: к чему готовиться украинцам

Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
Показать еще
  • Рыба примерно 1.2 кг;
  • Соль морская 2 столовые ложки;
  • Перец чёрный молотый;
  • Оливковое масло;
  • Цедра лайма, апельсина или лимона;
  • Сахар 1 столовая ложка;
  • Виски, бренди, джин, водка или другой алкогольный
  • напиток по вкусу;
  • Специи по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Очистить рыбу от кожицы;
  2. Смешать соль и сахар, посыпать рыбу с двух сторон;
  3. Щедро полить оливковым маслом;
  4. Натереть цедру и посыпать сверху
  5. Присыпать рыбу чёрным молодым перцем;
  6. Полить виски или бренди;
  7. Добавить тимьян или розмарин (по желанию);
  8. Накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник;
  9. Утром достать блюдо и протереть рыбу полотенцем;
  10. Завернуть в пленку дать дозреть до вечера.

View this post on Instagram

ЗАСАЛИВАЕМ КРАСНУЮ РЫБУ🐟 ⠀ Я рассказывал уже про дикий лосось из Аляски - и вот, например, для Нерки - лучше всего засол и ещё холодное копчение. Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу. Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии Что нам понадобится: 🐠 Рыба примерно 1.2 кг 🧂 Соль морская 2 столовые ложки 🌶 Перец чёрный молотый 🏺Оливковое масло 🍋 Цедра лайма 🍬 Сахар 1 столовая ложка 🥃 Виски/Бренди 🌿 Специи по вкусу ⠀ По процессу все очень просто😉 1️⃣ Очищаем рыбу от кожи 2️⃣ Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон 3️⃣ Поливаем оливковым маслом 4️⃣ Натераем цедру Лайма и посыпаем сверху 5️⃣ Посыпаем чёрным молодым перцем 6️⃣ Поливаем виски/бренди 7️⃣ Можно добавить тимьян/розмарин по вкусу 8️⃣ Накрываем плёнкой и в холодильник на ночь ⠀ И все, Ваша красная рыбка уже готова😜 Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем. Заверните в пленку и дайте постоять ей ещё до вечера минимум - рыба ещё сутки примерно дозревает - в ней равномерно распределяются вкусы Вместо цедры лайма - берите лимон, апельсин, мандарин Алкоголь можно любой который вам нравится и джин и коньяк и даже водку Очень вкусно добавлять свежие разные травы - в таком случае из нужно помять немного руками Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере #ворецепт #рецепты #рыба #лосось #alaskaseafood #eatalaska #askforalaska

A post shared by Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) on

"Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере", - подытожил Владимир Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл секрет оригинальной блюда из баклажанов.

Как сообщала Politeka, Хіменес-Браво показал, как создать шедевр из курицы: как нужно мариновать птицу.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".