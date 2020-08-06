Погода в Украине 6 августа задаст жару в прямом смысле слова, на головы граждан обрушится невероятное тепло

Так, на западной Украине сегодня о дождях можно и не мечтать. Погода разойдется до 27-31 градуса жары днем. А вот ночью прогнозируется резкое похолодание: от 13 до 18 тепла, передает Politeka.

Украинцам на севере будет еще жарче: от 30 до 32 жары днем, которые в ночное время суток сменят комфортные 13-17 градусов. Дождей также не предусматривается.

Центральные регионы сегодня испытают по-крупному. Синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют здесь от 30 до 35 градусов по Цельсию. Ожидается солнце и местами небольшие осадки. Ночью на улице будет от 13 до 19 тепла.

Южные регионы сегодня явно «в фаворитах», ведь солнце будет раскалять воздух до 29-35 градусов жары днем. Ночью легче не станет: прогнозируется от 16 до 21 тепла.

Восточную Украину также ждет солнцепек и 31-35 жары днем. Ночью, правда, похолодает до 15-18 градусов.

В столице Украины и ее пригороде сегодня будет жарко. Синоптики рекомендуют готовиться к дневным 30-33 градусам со знаком «плюс». Ночью, правда, похолодает до 14-16 тепла.

Сегодня, утверждают в Укргидрометцентре, особо сильный уровень пожарной опасности будет в Одесской, Николаевской, а также восточных, центральных и западных областях.

Напомним, жители Одесчины продолжают наблюдать странные аномалии, фото.

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