Погода в Украине 4 августа проявит невероятный характер, дожди с грозами покинут территорию страны, а им на смену придет невероятная жара
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков из Укргидрометцентра.
На западной Украине ожидается потепление до +30 градусов выше нуля днем. Ночью их сменят комфортные 11-15 выше нуля. Местами возможна облачность.
Украинцев на севере ждет также солнечная погода без осадков, которая будет сочетаться с дневными 27-29 градусами жары. В ночное время суток столбик термометра покажет от 12 до 15 градусов.
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В центральных регионах синоптики прогнозируют солнцепек. Небольшая облачность лишь усилит эффект. Днем воздух прогреется до 26-30 градусов тепла. А вот ночью их сменят комфортные 12-15 градусов выше нуля.
На юге также сегодня прогнозируют невыносимую жару, вплоть до +30 градусов. Ночью же на улице ожидается от 14 до 17 по Цельсию.
Не менее хорошей погода будет и на востоке Украины. Здесь синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют дневным 27-29 градусов со знаком «плюс». Ночью же ожидается от 12 до 14 тепла.
В Киеве и области также синоптики прогнозируют жару: от 27 до 29 градусов, которые ночью сменят «свежие» 12-14 по Цельсию.
Кроме того синоптики предупреждают, что в центральном регионе, а также в Одесской, Николаевской и Львовской областях будет повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.
Как сообщала Politeka, лето окончательно испортится, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой.
Также Politeka писала, что синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в курортной Одессе.