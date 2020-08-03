Украинцев предупредили о возвращении жаркой погоды

Об этом в своем Facebook написала авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, в Украину возвращается жаркая летняя температура из-за антициклона, который пришел к нашей стране.

"Завтра температура воздуха днем составит +25+31 градус. Прогноз вообще будет коротеньким, поскольку - антициклон. Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с", - отметила Диденко в своем Facebook.

Как предупреждает авторитетный синоптик, в Киеве также будет сухо и без осадков, а настоящая жара начнется уже на текущей неделе.

"В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28, +29 градусов. В дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков, сушит воздух антициклон, разве только в конце недели на Севере и местами на Западе пройдут короткие дожди с грозами", - резюмировала Наталья Диденко, в новом прогнозе погоды на завтра, 4 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что отдыхающие в курортном поселке Кирилловка стали свидетелями страшного, но красивого зрелища.

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган.

Грозовой фронт многокилометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний.

Подобная картина напугала отдыхающих в Кирилловке, но в итоге погода успокоилась и подарила только необычный вид. Отмечается, что ни капли дождя не упало с грозовых облаков.

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