В Украину 5 августа вернется настоящая летняя жара, однако и дожди с грозами не планируют отступать

Как сообщает Politeka.net, о том, какая погода ждет украинцев в среду, на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что 5 августа будет жарким днем. Так, средняя температура по стране составит от +27 до +32 градусов. Также отмечается, что день будет солнечным.

При этом в Западной Украине из-за атмосферного фронта сохранится вероятность грозовых дождей. Исключение составят Тернопольщина и Хмельнитчина, где существенных осадков не ожидается.

Диденко отметила, что ночью осадки будут более интенсивными, а днем ослабеют, однако их вероятность сохранится.

В регионах, где пройдут дожди, будет немного прохладнее – до +22…+26 градусов.

Погода в Киеве 5 августа будет солнечной и жаркой. Столбики термометров покажут около 30 градусов.

До этого мы писали о том, что в Одесской области аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды. Так, к примеру жители Арциза стали свидетелями того, что в начале августа зацвела акация. Фотографиями они поделились в соцсетях.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущим деревом можно полюбоваться на улице Пушкина, ближе к улице Вокзальной.

Напомним, жители Одесчины продолжают наблюдать странные аномалии, фото.

Как сообщала Politeka, лето разошлось не на шутку, погода в Украине готовит новое испытание: где будет горячее всего.

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