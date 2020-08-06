Звезды всегда находятся в центре внимания, поэтому каждое их действие активно обсуждается

Люди часто строят догадки о том или ином событии в жизни знаменитостей, передает Politeka.net. Некоторым публичным людям часто приписывают ожидание под сердцем малыша. Давайте познакомимся со звездами, которые "вечно беременные" в глазах их поклонников.

Слухи о том, что украинская певица Настя Каменских ждет ребенка, не утихают никогда. Причиной возникновения такой информации нередко становятся снимки артистки, на которых люди каким-то образом разглядывают животик.

Российскую телеведущую Ксению Собчак также часто подозревают в беременности. Что уж говорить, супруг известной блондинки, Константин Богомолов, сам подогрел слухи, разместив фото Ксении в платье с запахом и ремешком, подчеркивающим округлившийся живот.

Несмотря на то, что Ольга Бузова обладает стройной фигурой, все же информация о том, что она беременна появляется регулярно. Особенно споры вспыхивают, когда артистка надевает одежду оверсайз.

Отметим, в одном из интервью Ольга призналась, что если не родит в 35 лет, то возьмет ребенка из детдома.

Новая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, тоже "постоянно беременная". Слухи на эту тему не утихают, однако ни один из них не подтвердился.

Известной актрисе Дженнифер Энистон 51 год, однако поклонники все же надеются, что она станет мамой. Поэтому в сети то и дело пишут о беременности артистки. Пока мечты знаменитости о большой семье остаются лишь мечтами. Хотя, возможно, скоро все изменится...

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".