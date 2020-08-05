Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, сильно изменилась после продолжительной болезни

Об этом стало известно со слов знакомых звезды. Отмечается, что актрисе уже лучше, она держится, ухаживает за собой и каждый день общается с батюшкой. Однако, как стало известно, внешность красавицы-актрисы претерпела непоправимых изменений.

Так, по словам театрального продюсера Валерия Сергеева, у актрисы из-за препаратов сильно изменилась внешность – поменялся взгляд и цвет кожи.

Бывший реквизитор Светлана Веселова, которая знает Заворотнюк, отмечает, что актриса все понимает. Именно поэтому она не хочет показываться публикею

«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», - отметила женщина.

Подтвердили информацию и в клинике, где Заворотнюк лечится. Один из медиков отметил, что с Настей Заворотнюк происходит примерно тоже, что с Жанной Фриске, когда ее забирали из больницы на каталке.

Несмотря на это, близкие и родные поддерживают актрису и находятся с ней рядом. Как рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, поддерживает звезду и духовник.

«Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой», - отметила Сазыкина.

Напомним, что последняя надежда на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался: "Нужно было ехать...".

Как сообщала Politeka, беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было".

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк поразила соседей новой внешностью: как сейчас чувствует себя звезда.