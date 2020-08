View this post on Instagram

Меня просто возмущает тот факт, что каждой девочке приходиться доказывать, что она красивая. Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество, почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограмм. Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера. Хочу тут уточнить, что это были дети, но сейчас не об этом. В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать — это остановить слёзы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела. Через месяц, благодаря знакомой, которая просто уговорила меня попробовать съесть чуть-чуть каши, я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия. Да, я похудела на 11 килограмм. Да, я нравилась себе в зеркале, но вся ситуация этого не стоит. Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела — мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и моё. В конце концов, я начала врать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе. Я не могу сказать конкретный момент, когда все начало меняться, но в 19 лет ситуация была немного лучше. Моя самооценка была нормальной, я старалась адекватно воспринимать себя, но с едой по прежнему не дружила. Каждая съемка в белье мне давалась очень тяжело, потому что я видела каждый свой изъян. У меня была аудитория в 200к, которая писала комплименты, слова поддержки и сама того не зная — помогала мне. Окончательно меня спас проект. В следующем посте расскажу, почему я так говорю.