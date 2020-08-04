Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова рассказала о психологических проблемах, которые подкосили ее здоровье

Она опубликовала откровенное признание на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

22-летняя Даша после победы в девятом сезоне "Холостяка" продолжила роман с главным героем, телеведущим Никитой Добрыниным, и даже вышла за него замуж. Девушка не стесняется показать свою красоту в самых разных образах, так на этот раз она выложила фото с огромным букетом полевых цветов. Девушка снялась в поле рядом с зеркалом, из-за чего кадр получился не только красивым, но и загадочным.

По словам Квитковой, она не всегда была уверена в себе и покоряла мужчин красотой. Звезда "Холостяка" возмутилась, что девушкам постоянно приходится доказывать свою привлекательность, и многие из-за этого сильно страдают.

"Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество, почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограмм. Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера", - отметила Даша.

Она призналась, что в юности коплексы из-за внешности превратили ее жизнь в настоящий. Так девушка целый месяц ничего не ела и довела себя до анорексии.

"В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать — это остановить слёзы и перестать есть", - заявила Даша Квиткова. - "Я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия".

На этом испытания красотки не закончились. Она пыталась есть, но упрекала себя за каждый кусочек пищи и боялась набрать хотя бы пару лишних грамм. Болезнь мучила не только саму Дашу, но и всех ее родственников, которые с болью в сердце наблюдали за ее состоянием.

"Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. Четыре года длился мой собственный ад", - поделилась знаменитость. - "Я не могу сказать конкретный момент, когда все начало меняться, но в 19 лет ситуация была немного лучше".

Уже тогда Даша Квиткова стала успешным блогером и публиковала свои фотографии в сети. Несмотря на поддержку многотысячной аудитории, съемки в нижнем белье давались ей очень тяжело, ведь модель обращала внимание на каждый изъян своего тела. По словам звезды "Холостяка", только участие в телешоу помогли ей справиться с проблемой.

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