Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова розповіла про психологічні проблеми, які підкосили її здоров'я

Вона опублікувала відверте визнання на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

22-річна Даша після перемоги у дев'ятому сезоні "Холостяка" продовжила роман з головним героєм, телеведучим Микитою Добриніним, і навіть вийшла за нього заміж. Дівчина не соромиться показати свою красу в різних образах, так на цей раз вона виклала фото з величезним букетом польових квітів. Дівчина знялася в полі поруч з дзеркалом, з-за чого кадр вийшов не тільки красивим, але і загадковим.

За словами Квіткової, вона не завжди була впевнена в собі і підкорювала чоловіків красою. Зірка "Холостяка" обурилася, що дівчатам постійно доводиться доводити свою привабливість, і багато хто з-за цього сильно страждають.

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"Так злить, що зараз дівчата, у яких немає модельних параметрів не можуть відчувати себе комфортно, тому що суспільство, чомусь вирішує, що може засудити або дорікнути їх у кількох зайвих кілограмів. Я рідко розповідала, до чого мене довели ті, хто був не проти розповісти мені, що у мене стегна не того розміру", - зазначила вона.

Вона зізналася, що в юності коплекс з-за зовнішності перетворили її життя на справжній. Так дівчина цілий місяць нічого не їла і довела себе до анорексії.

"У 15 років моє стабільний психічний стан дало збій. Єдине, що я могла зробити — це зупинити сльози і перестати їсти", - заявила Даша Квіткова. - "Я дізналася, що мій організм перестав приймати їжу. Тут я зіткнулася з безліччю проблем з організмом і зі сльозами моєї мами, коли мені поставили діагноз "анорексія".

На цьому випробування красуні не закінчилися. Вона намагалася є, але дорікала себе за кожен шматочок їжі і боялася набрати хоча б пару зайвих грамів. Хвороба мучила не тільки саму Дашу, але і всіх її родичів, які з болем в серці спостерігали за її станом.

"Далі почалося найстрашніше: я боялася є, я боялася їжі, боялася знову повернути свої старі параметри. Чотири роки тривав мій власний пекло", - поділилася співачка. - "Я не можу сказати конкретний момент, коли все почало змінюватися, але в 19 років ситуація була трохи краще".

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Меня просто возмущает тот факт, что каждой девочке приходиться доказывать, что она красивая. Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество, почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограмм. Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера. Хочу тут уточнить, что это были дети, но сейчас не об этом. В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать — это остановить слёзы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела. Через месяц, благодаря знакомой, которая просто уговорила меня попробовать съесть чуть-чуть каши, я узнала, что мой организм перестал принимать пищу. Тут же я столкнулась с множеством проблем с организмом и со слезами моей мамы, когда мне поставили диагноз анорексия. Да, я похудела на 11 килограмм. Да, я нравилась себе в зеркале, но вся ситуация этого не стоит. Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела — мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и моё. В конце концов, я начала врать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе. Я не могу сказать конкретный момент, когда все начало меняться, но в 19 лет ситуация была немного лучше. Моя самооценка была нормальной, я старалась адекватно воспринимать себя, но с едой по прежнему не дружила. Каждая съемка в белье мне давалась очень тяжело, потому что я видела каждый свой изъян. У меня была аудитория в 200к, которая писала комплименты, слова поддержки и сама того не зная — помогала мне. Окончательно меня спас проект. В следующем посте расскажу, почему я так говорю.

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Вже тоді Даша Квіткова стала успішним блогером і публікувала свої фотографії в мережі. Незважаючи на підтримку багатотисячної аудиторії, зйомки в нижній білизні давалися їй дуже важко, адже модель звертала увагу на кожен вада свого тіла. За словами зірки "Холостяка", тільки участь у телешоу допомогли їй впоратися з проблемою.

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