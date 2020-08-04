Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова розповіла про психологічні проблеми, які підкосили її здоров'я

Вона опублікувала відверте визнання на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

22-річна Даша після перемоги у дев'ятому сезоні "Холостяка" продовжила роман з головним героєм, телеведучим Микитою Добриніним, і навіть вийшла за нього заміж. Дівчина не соромиться показати свою красу в різних образах, так на цей раз вона виклала фото з величезним букетом польових квітів. Дівчина знялася в полі поруч з дзеркалом, з-за чого кадр вийшов не тільки красивим, але і загадковим.

За словами Квіткової, вона не завжди була впевнена в собі і підкорювала чоловіків красою. Зірка "Холостяка" обурилася, що дівчатам постійно доводиться доводити свою привабливість, і багато хто з-за цього сильно страждають.

"Так злить, що зараз дівчата, у яких немає модельних параметрів не можуть відчувати себе комфортно, тому що суспільство, чомусь вирішує, що може засудити або дорікнути їх у кількох зайвих кілограмів. Я рідко розповідала, до чого мене довели ті, хто був не проти розповісти мені, що у мене стегна не того розміру", - зазначила вона.

Вона зізналася, що в юності коплекс з-за зовнішності перетворили її життя на справжній. Так дівчина цілий місяць нічого не їла і довела себе до анорексії.

"У 15 років моє стабільний психічний стан дало збій. Єдине, що я могла зробити — це зупинити сльози і перестати їсти", - заявила Даша Квіткова. - "Я дізналася, що мій організм перестав приймати їжу. Тут я зіткнулася з безліччю проблем з організмом і зі сльозами моєї мами, коли мені поставили діагноз "анорексія".

На цьому випробування красуні не закінчилися. Вона намагалася є, але дорікала себе за кожен шматочок їжі і боялася набрати хоча б пару зайвих грамів. Хвороба мучила не тільки саму Дашу, але і всіх її родичів, які з болем в серці спостерігали за її станом.

"Далі почалося найстрашніше: я боялася є, я боялася їжі, боялася знову повернути свої старі параметри. Чотири роки тривав мій власний пекло", - поділилася співачка. - "Я не можу сказати конкретний момент, коли все почало змінюватися, але в 19 років ситуація була трохи краще".

Вже тоді Даша Квіткова стала успішним блогером і публікувала свої фотографії в мережі. Незважаючи на підтримку багатотисячної аудиторії, зйомки в нижній білизні давалися їй дуже важко, адже модель звертала увагу на кожен вада свого тіла. За словами зірки "Холостяка", тільки участь у телешоу допомогли їй впоратися з проблемою.

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