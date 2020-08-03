Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, показала подросшего сына от продюсера Егора Глеба

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разметила фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке семилетний Даниэль позирует на парковке рядом с машинами. Мальчик наряжен в полосатую футболку, клетчатую рубашку, синие штаны и такого же цвета кеды. Он повернул голову и смотрит куда-то в сторону. На другом снимке малыш позирует на балконе в свитере и других штанах.

"Ох, как дети быстро растут. Мне кажется, летом особенно. Мой такой уже взрослый", – пишет Татьяна.

Пользователей социальной сети растрогало фото мальчика, они оставили много позитивных комментариев:

"Дети наши 🤗 такой деловуша 😍😍😍"; "Такой взрослый, и ты перед ним голой ходишь или уже нет?"; "Очень вырос, взрослее взгляд, серьезный 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Красавчик😍"; "Классный парень!👌"; "Таня, радуюсь за тебя! Много лет назад при знакомстве возникло ощущение, что девочка десятиклассница станет звездой. Так и произошло. Несмотря на этого юношу есть подобное ощущение. Говорят, что я практически не ошибаюсь. Так что готовьтесь теперь уже к свершениям сына))".

В 2013 году Tayanna родила первенца, но вскоре рассталась с Егором Глебом и продолжила воспитывать сына одна. Тем временем, саунд-продюсеру приписывают роман с другой знаменитой певицей - Ани Лорак. Пара не афиширует своих отношений, однако они несколько раз выкладывали совместные фотографии весьма красноречивого содержания.

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