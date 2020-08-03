Триумфатор "Евровидения-2015" Монс Сельмерлев вместе с женой потеряли ребенка

Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга артиста Кьяра, передает Politeka.net.

"Мы потеряли нашего маленького ребенка. Это второй "тихий выкидыш", который мы пережили за этот год. Собираюсь провести некоторое время без социальных сетей, чтобы все это осознать, вылечить и провести время с моей драгоценной семьей. Большое спасибо всем за ваши поздравления, это был не наш год", - рассказала 33-летняя Кьяра.

Жена Монса также призвала успокоиться тем , для которых эта новость стала неожиданностью.

"Надеюсь, что этот пост не расстроит никаких мамочек. Позаботьтесь о себе, и если вы можете что-то почерпнуть из прочтения этого, пожалуйста, прижмите к себе свою семью сильнее, чем когда-либо сегодня".

Напомним, что Монс Сельмерлев пять лет назад стал победителем элитного песенного конкурса благодаря композиции "Heroes".

Уроженец шведского города Лунд познакомился с будущей женой в 2016 году, а уже через два года праздновал со второй половиной рождение сына Альберта. Спустя некоторое время пара узаконила свои семейные отношения.

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