Триумфатор "Евровидения-2015" Монс Сельмерлев вместе с женой потеряли ребенка

Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга артиста Кьяра, передает Politeka.net.

"Мы потеряли нашего маленького ребенка. Это второй "тихий выкидыш", который мы пережили за этот год. Собираюсь провести некоторое время без социальных сетей, чтобы все это осознать, вылечить и провести время с моей драгоценной семьей. Большое спасибо всем за ваши поздравления, это был не наш год", - рассказала 33-летняя Кьяра.

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Жена Монса также призвала успокоиться тем , для которых эта новость стала неожиданностью.

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"Надеюсь, что этот пост не расстроит никаких мамочек. Позаботьтесь о себе, и если вы можете что-то почерпнуть из прочтения этого, пожалуйста, прижмите к себе свою семью сильнее, чем когда-либо сегодня".

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It’s been a horrific few days, so I just wanted to address the silence. Unfortunately, we lost our little baby. This is the second ‘silent miscarriage’ we’ve experienced this year. I’m going to take some time away from social media to process it all, heal and spend time with my precious, precious family. We also wanted to thank you all so much for your messages of congratulations. I really hope this post doesn’t upset or discourage any mummas to be. It’s so unusual for this to happen twice in a row at a late stage. So please don’t let this post make you worried, it just hasn’t been the year for us 😞 I also wanted those who my have also suffered to take solace in this post, and to please know you are not alone. 🤍 If by chance any of the staff @hallands_sjukhus see this, we want to thank you from the bottom of our hearts. We couldn’t have gone through this horrific ordeal without your wonderful care, love and support. To all of you, especially my incredible doctor and midwives, you’re all angels. Take care of yourselves, and if you can take anything from reading this, please squeeze your family tighter than ever today. 🤍🤍🤍

A post shared by Ciara Zelmerlöw (@ciarajzelmerlow) on

Напомним, что Монс Сельмерлев пять лет назад стал победителем элитного песенного конкурса благодаря композиции "Heroes".

Уроженец шведского города Лунд познакомился с будущей женой в 2016 году, а уже через два года праздновал со второй половиной рождение сына Альберта. Спустя некоторое время пара узаконила свои семейные отношения.

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