Новий кліп української співачки Світлани Лободи продовжує не дає спокою соцмережам

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, гучний кліп Світлани Лободи, який вона записала з реп-виконавцем Pharaoh, продовжують обговорювати користувачі, намагаючись зрозуміти головний посил співачки.

Блогер і представник феміністського руху Валерія вирішила проаналізувати новий кліп Лободи, пройшовшись по її всім образам у відеоряді.

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"Беруться якісь стереотипи про те, яка повинна бути жінка, про те, що вона повинна виконувати різні процедури, що вона повинна виразно виглядати зовні... При чому беруться всі ці стереотипи і в образі вносяться дізгармонія, хаос.. Вони працюють з тим, що повинно бути красивим, а навмисно роблять це смішним, противним, мерзенним. І таке відторгнення викликає цей кліп, вони працюють на цьому контрасті.. Мені особисто дуже подобається цей кліп...", - озвучила блогер свою думку після аналізу нового кліпу Лободи.

Багато коментаторів погодилися з думкою блогера і зазначили, що Валерія проаналізувала всі образи зірки і задумки авторів відео.

Але були й такі користувачі, які рознесли Лободу за нову композицію з кліпом, і назвали пісню однією з найгірших за всією кар'єру співачки.

"Кліп просто крутяк, пісня, вибачте не зайшла(", "Потрібно було з цього почати", "Мистецтво заради мистецтва?", "Мура", "Жодного слова не зрозуміло. Одним словом, не сподобалося", "На дзвінку чудово звучить - ніг павлина не видно", "Це дно", "Супер описано! Для тих, до кого складно доходить)) Свєта, ти твориш мистецтво!", "Шляпа ще та . Що ти Світла , що Фараон. Фантазії немає створити щось вартісне - йдіть з цієї теми. В цілому - трек л*йно, кліп - л*йно", "Реально бридко...", "Світлану люблю, ще не було такої пісеньки, такого кліпу, який би мені не сподобався... Це незвично, дивно, з точки профі шикарно, але сам сенс огидний", "Не зайшло взагалі ні мені,нікому із знайомих", "Бенкет під час чуми", - написали вони в коментарях під публікацією, яку Світлана Лобода зробила у своєму Instagram.

Нагадаємо, Світлана з репером PHARAOH випустила профеменистский кліп, в якому принижують жінок. При цьому тема, зачеплена у відеоролику досить гострому ключі, торкнулася тисячі користувачів соціальних мереж.

Але не всім зайшла нова робота Лободи, через що на співачку обрушився шквал критики з боку фанатів.

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