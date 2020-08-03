Что нужно знать простым потребителям

Стало известно, сколько украинцы задолжали за один из популярных коммунальных тарифов

Об этом заявил финдиректор АТ «Винницагаз» Сергей Кибитлевский, передает тематический портал Fbc.

По его словам, украинцы задолжали два миллиарда гривен за доставку голубого топлива.

«В первом полугодии клиенты в общем не заплатили за один месяц доставки газа, а именно — 20% всех счетов. Каждая пятая квитанция за доставку не была оплачена», - озвучил он плачевную статистику.

Кибитлевский не сомневается, что низкая платежеспособность украинцев связана с экономическим кризисом и карантином, которые ударили по доходам населения.

И лучшим решением в данной ситуации, как считает финансовый директор АТ «Винницагаз», будет полное списание долгов за коммунальные услуги.

Стоит добавить, что полная задолженность украинцев за коммунальные услуги, в том числе за снабжение теплом, использование и доставку газа, составляет уже 70 млрд гривен.

Ранее мы уже рассказывали о подорожании коммуналки с 1 августа 2020 года.

По словам и.о. главы Минэнергетики Ольги Буславец, в Украине могут изменить тариф на газ для бытовых потребителей.

Что касается тарифов на электроэнергию, то они должны до конца 2020 года остаться бессменными.

Цена на газ населения теперь напрямую зависит от рынка, который будет запущен в Украине с 1 августа 2020 года. Политики и чиновники больше не смогут влиять на формирование стоимости топлива.

Напомним, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцев уже предупредили

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