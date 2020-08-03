Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова из проекта «Танці з зірками» похвасталась фигурой в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обстановка однозначно «по кайфу», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ризатдинова позирует в черном купальнике, демонстрируя восхитительную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них оказалась и легендарная украинская актриса Ольга Сумская, которая написала, что гимнастка выглядит как «афродита».

«Очень красиво выглядишь», «самая красивая женщина в мире», «идеальный вид», «вау, шикарная», «мощ», «загляденье», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала себя и похвасталась отдыхом.

На фото Ризатдинова позирует в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Красотка лежала на шезлонге, соблазнительно изогнувшись. Звезда не смотрела в объектив камеры, а волосы оставила собранными в хвост. Анна находилась у бассейна в Одессе, куда она отправилась в отпуск.

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