Британская модель Деми Роуз решила похвастаться роскошными формами во время отдыха, облачив их в наряд из сетки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии модель позирует, направив телефон поверх себя. Благодаря этому в кадр попали внушительные прелести знаменитости. Дополнить красоту модель решила элегантным макияжем.

А на другой фотографии Роуз решила показаться в полный рост все в том же наряде из сетки. Из-под него виднеется крохотное белье знаменитости. А на заднем фоне виднеется кухня и часть кровати номера.

Однако поклонники Роуз могли наблюдать за своим кумиром без возможности комментировать, поскольку снимки красотка решила выбросить у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, популярная модель Деми Роуз решила подразнить поклонников горячими изгибами в "золотом" платье.

Так, на фотографиях Роуз балуется в крохотном платье, изогнувшись до неприличия и застыв в пикантной позе. Как можно заметить, снимки были сделаны в гримерке. На них красотка разошлась "на все 100". При этом тоненькое платье практически не скрывало внушительных форм знаменитости.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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