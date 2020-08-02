Украинцам решили рассказать о том, кому в ближайшее время стоит ожидать повышения зарплаты

Об этом рассказал бывший министр экономики Тимофей Милованов, передает «Украина 24».

«Отдельным категориям людей действительно будут поднимать зарплаты. Но нужно думать обо всех, нельзя только о медиках. Когда у нас началась война, мы думали о военных - подняли им, потом, когда боролись с коррупцией, – подняли судьям. Сейчас поднимаем медикам», — отметил он.

Также бывший чиновник рассказал, кому из украинцев в ближайшее время стоит рассчитывать на повышение выплат.

«Думаю, что действительно врачам, полицейским, учителям будут повышать зарплаты, потому что эти люди сегодня «на фронте», — подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что вскоре украинцам должны будут поднять зарплату. В частности, в Министерстве здравоохранения считают, что условия, в которых работают сотрудники экстренной медицинской помощи совершенно недопустимы, поэтому они должны получать намного больше.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Так, с 1 июля уже увеличили финансирование экстренной медицинской помощи на 40%, а с 1 сентября запланировали увеличение зарплат медработникам, в том числе и работникам «скорой».

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