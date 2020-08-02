Вскоре украинцам должны будут поднять зарплату, но повезет не всем

В частности, в Министерстве здравоохранения считают, что условия, в которых работают сотрудники экстренной медицинской помощи совершенно недопустимы, поэтому они должны получать намного больше.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, сообщает Минздрав на собственной странице в Facebook.

Степанов заявил, что с 1 июля уже увеличили финансирование экстренной медицинской помощи на 40%, а с 1 сентября запланировали увеличение зарплат медработникам, в том числе и работникам «скорой».

В Минздраве предлагают внести изменения в госбюджет и прописать в документе увеличение зарплаты коснется водителя «скорой» до 10−12 тыс. грн, диспетчера — 12−13 тыс. грн, фельдшера — 14−16 тыс. грн, а врач получит — от 20 до 22 тыс. грн.

Он добавил, что на сегодня есть около 1800 автомобилей "скорой", которым более 10 лет или вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 должны быть приобретены в течение следующих 2 лет.

Также ранее сообщалось, что повышение минимальной зарплаты может привести к росту заработных плат «в тени».

В частности, повышение минимальной зарплаты вызовет рост налоговой нагрузки на бизнес, который исправно платит налоги.

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