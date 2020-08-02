Украинских пенсионеров предупредили о том, что часть из них сможет получать повышенный размер выплат

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная, передает «Фокус».

«Если человек работает и отчисляет в возрасте с 20 до 60 лет по 5% зарплаты, а потом в течение 15 лет будет получать пенсию, то коэффициент замещения зарплаты пенсией из накопительной системы составит 26%. Допустим, что ещё 28–30% зарплаты составит солидарная пенсия. Так можно будет рассчитывать на суммарные выплаты в объёме более половины бывшей зарплаты. Чтобы достичь таких же показателей за 30 лет, нужно откладывать 8% заработка, за 20 лет (с 40 до 60 лет) — 14%», — отметила она.

В то же время Лазебная призналась, что украинцам, которым сейчас уже под 40, придется задействовать дополнительные системы накопления.

«Но для этого нынешним сорокалетним придётся наряду с отчислениями в общеобязательную накопительную систему задействовать ещё и добровольные вложения в НПФ», — подчеркнула она.

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