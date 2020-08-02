Модель Анастасия Квитко решила похвастаться новой фигуристой подругой, которая затмила знаменитость своими объемами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованном снимке модель позирует в прозрачном белье, из-под которого виднеется внушительный «орех». Кроме него, громадные объемы модели прикрывал крохотный топ.

Девушка задрала руки к голове, из-за чего снимок получился особенно нежным. Пользователи сети буквально «засыпали» красотку комплиментами.

«На это невозможно смотреть, хорошая крошка», «так горячо — невозможно выдержать», «боже, наряд сейчас лопнет же», «мне понравилось, одобряю», «очень красивая», «божественный вид», — пишут они.

До этого сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которая прославилась своими внушительными формами, сверкнула главной гордостью в крохотном белье.

На фотографии видно, что Квитко имеет явно нестандартные формы. У нее внушительные ягодицы и грудь, которые знаменитость не стесняется демонстрировать каждый раз, когда может.

Новые снимки девушки в провокационном наряде появились несколько часов назад на фанатских страницах знаменитой красотки.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.