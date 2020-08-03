Погода в Украине 3 августа порадует всех, поскольку грозовые дожди наконец-то покинут территорию страны

Так, на западной Украине будет «передышка» от постоянных дождей, воздух днем прогреется до 24-28 градусов тепла. Ночью их сменят комфортные 11-13 по Цельсию, передает Politeka.

На севере страны стоит ожидать солнца и небольшой облачности. Лето порадует украинцев здесь потеплением до 24-26 градусов по Цельсию. В ночное время суток похолодает до 11-15 со знаком «плюс».

В центральных регионах также будет солнце — воздух прогреется до невероятных 24-27 градусов тепла. Ночью их сменят 12-14 по Цельсию.

Украинцам на юге синоптики прогнозируют потепление до 25-27 тепла, а ночью около 14-18 градуса со знаком «плюс».

На юге сегодня также будет тепло и без дождей. Столбик термометра днем прогреется до 25-27 по Цельсию. А вот ночью на улице будет «свежо»: то 12 до 14 тепла.

В Киеве и области сегодня, утверждают в Укргидрометцентре, будет солнечно и тепло. Днем украинцев порадуют комфортными 23-26 градусами по Цельсию. Ночью же воздух остынет до 11-13 тепла.

Сегодня в ряде областей Украины, прогнозируют синоптики, будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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