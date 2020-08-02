Понедельник порадует украинцев сказочной погодой

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала известный метеоролог Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, антициклон по имени Когти организует хорошую сухую, в основном солнечную погоду.

Это значит, что температура воздуха днем будет колебаться в комфортных пределах, + 22 + 28 градусов.

В понедельник, 3 августа, в Киеве ожидается чудесный синоптический день. Осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 24 + 26 градусов.

Во вторник, по словам, Диденко, лето одумается и начнет снова повышать температуру воздуха.

Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей + 26 + 31 градусов, только 5 августа несколько холоднее на западе Украины.

«Завтра день элегантной погоды, не холодно, не жарко, можно долго гулять на улице после работы», - добавила она в заключении.

До этого мы сообщали, что отдыхающие в курортном поселке Кирилловка стали свидетелями жуткого, но красивого зрелища.

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган. Грозовой фронт многокиллометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний. Зрелище порядком напугало очевидцев, но в итоге погода успокоилась и подарила только необычный вид. Отмечается, что ни капли дождя не упало с грозовых туч.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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