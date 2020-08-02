Украинцам объяснили, что привело к резкому спросу на валюту в нашей стране и что делать со сбережениями

Об этом рассказала директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

Банкир обратила внимание, что при резких скачках валюты есть определенная часть людей, которые идут в банки, снимают депозиты но через неделю-две приносят их назад, потому что видят, что ничего страшного не происходит.

Она посоветовала всем ждать макроэкономический прогноз и отчет о финансовой стабильности от НБУ и смотреть, какой курс закладывает непосредственно Нацбанк.

«То, что мы наблюдаем в обменниках, – обычная ситуация, когда начинается деловая активность, курс немного идет вверх. Банковская система не видит проблем и не ждет неожиданностей. Однако спрос, который наблюдается на золото, – это впервые за много лет", — отметила Коробкова.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко. По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет