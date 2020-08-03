Белокурые звезды – мечта многих мужчин, артистки умеют поражать своими образами, подчеркивая красоту разными нарядами

Как известно, цвет волос играет большую роль во внешности женщины, ведь грамотно подобранный оттенок по типу лица может преобразить до неузнаваемости. Представляем вашему вниманию топ звездных блондинок, которые восхищают своими светлыми локонами уже не первый год.

Зачастую локоны знаменитостей блестят, правильно лежат и не имеют вид "сухого гнезда" на голове. Артистки умеют не только подобрать оттенок при покраске, но еще и знают, как правильно ухаживать за осветленными прядями, чтобы те всегда были в идеальном виде и не ломались при постоянных укладках.

Красивые светлые волосы требуют постоянного поддержания цвета. Поэтому, звездам с окрашенными прядями приходится постоянно обращаться к стилистам и закрашивать отрастающие корни.

Холодный пепельный или теплый медовый оттенки осветленных волос всегда добавляют образу эффектности. А вот пшеничные оттенки делают образ более нежным. Всего несколько процентов людей в мире могут похвастаться тем, что они блондины от природы. Остальные — крашеные.

Чаще всего, чтобы не пережигать волосы красками, артистки также тонируют локоны хотя бы раз в месяц для поддержания цвета. По мнению эксперта, современные красители безопасны для здоровья волос. Так что эти средства не только придадут цвету насыщенности и яркости, но еще и сделают локоны мягкими и подвижными.

Из-за постоянных съемок, звезды также стараются в не публики отказываться от укладок, сушки феном и каких-либо лаков, ведь они буквально «выпаривают» пигмент из волос, разрушают его, из-за чего цвет тускнеет и теряет яркость.

Белокурые певицы и актрисы также знают один секрет для идеального блонда - средства по уходу в обязательном порядке должны быть увлажняющими. Обращая внимание на уровень кислотности средства, можно сберечь целостность локонов. Желательно, чтобы уровень кислотности был с низким уровнем pH. Шампунь, кондиционер, маска, несмываемые сыворотки и масла — необходимый минимум, который есть на полках у светловолосых знаменитостей.

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