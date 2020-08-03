Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в необычном комплекте белья

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Девушка не боится показывать свою фигуру в таких нарядах, которые не каждый решится примерить, ведь они слишком откровенные и совсем не скрывают "запретных" частей тела. Новый снимок, который появился на ее фанатской странице в Instagram стал слишком откровенным даже для нее (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал аппетитную грудь молодой красотки. Фото Эбигейл так понравилось ее фанатам, что они решили запостить его пару раз. Образ знаменитой модели дополнила стильная укладка, а также макияж в бежево-песочных тонах. Кроме того, соблазнительной нотки образу добавили подтяжки и прозрачные гольфы.

Белье выполнено в элегантном стиле и призвано сделать фигуру зрительно идеальной и пропорциональной. И разумеется, Эби Рэтчфорд – лучший пример, что так оно и вышло. На снимке она манит пальчиком, облизывая губы.

Поклонники написали звезде массу приятных слов, отметив как ее необычайную красоту, так и соблазнительную фигуру.

«Горячо», «Ты лучшая», «Всегда первая», «Вау!», «Супер крутая, горячая красотка моя любимая», «Ты так прекрасна!», «Самая вкусная женщина», «Так сладко», «Красота без границ», «Абсолютно потрясающе шедевральная», «Великолепное эффектное тело, настолько вкусное, ты богиня, я люблю тебя», «Так горячо», «Вау, ты светишься», – продолжают сыпаться на девушку комплименты.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».