Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который сможет приготовить любой

Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Хименес-Браво подчеркнул, что колумбийский брауни приготовит даже ребенок.

Для приготовления вам понадобится:

225 гр сливочного масла;

4 плитки черного шоколада;

2 плитки молочного шоколада;

300 гр сахара;

1/4 ч.л. ванили;

4 больших яйца;

150 гр муки;

1/2 ч.л. соли;

400 гр вареной сгущенки.

Духовку нужно разогреть до 175 градусов. Масло с черным шоколадом следует растопить в кастрюле на медленном огне. Яйца взбейте с сахаром и ванилью. В растопленный шоколад добавьте яичную смесь, взбейте. Затем добавьте муку и соль, после чего – молочный шоколад.

Половину смеси нужно поместить в форму для выпекания, а сверху намазать слоем сгущенки. Сверху полить остатками шоколадной смеси.

Выпекать брауни следует 30-40 минут.

За два часа пост шеф-повара собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Прикольный рецепт, надо приготовить», «Спасибо за рецепт, конечно это очень вкусно», «Ну было очень вкусно! Я пробовал!», «Представляю как вкусно) и как всегда очень красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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