Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который сможет приготовить любой
Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Хименес-Браво подчеркнул, что колумбийский брауни приготовит даже ребенок.
Для приготовления вам понадобится:
- 225 гр сливочного масла;
- 4 плитки черного шоколада;
- 2 плитки молочного шоколада;
- 300 гр сахара;
- 1/4 ч.л. ванили;
- 4 больших яйца;
- 150 гр муки;
- 1/2 ч.л. соли;
- 400 гр вареной сгущенки.
Духовку нужно разогреть до 175 градусов. Масло с черным шоколадом следует растопить в кастрюле на медленном огне. Яйца взбейте с сахаром и ванилью. В растопленный шоколад добавьте яичную смесь, взбейте. Затем добавьте муку и соль, после чего – молочный шоколад.
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Половину смеси нужно поместить в форму для выпекания, а сверху намазать слоем сгущенки. Сверху полить остатками шоколадной смеси.
Выпекать брауни следует 30-40 минут.
За два часа пост шеф-повара собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.
«Прикольный рецепт, надо приготовить», «Спасибо за рецепт, конечно это очень вкусно», «Ну было очень вкусно! Я пробовал!», «Представляю как вкусно) и как всегда очень красиво», - пишут пользователи сети.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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