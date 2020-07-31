Российская певица Лолита Милявская, которая недавно кардинально изменила внешность, рассказала о своей скандальной роли в клипе Светланы Лободы

Как передает Politeka.net, Лолита опубликовала видео-анонс у себя в Инстаграм. Она была одета в костюм из клипа. У нее на голове красовался пестрый парик. Певица рассказала, что ей подобрали очень крутой лук.

«Света!! (Лобода)! Саша!! (Гудков)! Самые топовые Женщины интернета. Я самая старая и у меня Кайф от Энергии Работы с Вами», - подписала фото звезда.

Отметим, что Лолита играет довольно крупную роль в клипе. Она делает очень неприличные движения на столе перед десятком мужчин, после чего падает в пропасть, где ее ловит на руки парень. Завершительный кадр клипа тоже остается за Лолитой, где она выбирается из пропасти.

Поклонникам очень понравился клип. Они оставили под видео множество положительных отзывов.

«Как же я тебя обожаю», «Лола, Лола…ты самая горячая», «Лола несколько секунд в кадре ну это огонь особенно хореография!», «Детка, ты - энергия и несёшь её всем и давно», «Лолита, Вы -невероятная), прекрасная и настоящая», «Не старая, а опытная. Ну, в крайнем случае, пожившая)))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лолита наплевала на стыд и прогулялась по улице без лифчика, провокационные кадры: «Главное не…».

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