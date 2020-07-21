Лоліта Мілявська поскаржилася на те, що вже півроку не бачила доньку і відкрила завісу таємниці над новими стосунками

Лоліта Мілявська, яка вразила всіх своїм оновленим зовнішнім виглядом на фестивалі «Слов'янський базар», розповіла, що новий імідж - стильна стрижка, схуднення і образ, це не заслуга чоловіка, який знаходиться поруч зі співачкою. Вона робить це виключно для себе. Як зазначає співачка, після тривалого розлучного процесу, вона знову повертається до нормального психологічного стану, передає Starhit.

На «Слов'янському базарі» співачка буквально підкорила всіх постройневшей фігурою і елегантним чином, а також - модною стрижкою. Правда, сама співачка зізналася: комбінезон, в якому вона була на червоній доріжці, не новий, його артистка придбала на розпродажу в Америці кілька років тому і тільки зараз дістала зі скрині. Комбінезон, за словами співачки, куплений був взагалі на розпродажі, але тоді співачка в нього не влазила, тому брала "про запас". І, як видно, не дарма - зараз наряд співачці навіть злегка завеликий

При цьому Лоліта зазначає - ні на яких спеціальних дієтах вона не сидить, навпаки - в її холодильнику завжди є вареники з картоплею і пельмені. Крім того, артистка відкрила таємницю над нинішніми стосунками і чоловіком, який сьогодні є супутником життя співачки.

Коханий, за словами співачки, не супроводжує її на концертах, як її колишній чоловік, оскільки у нього багато справ. Та й в цілому, вони обидва - самодостатні люди.

«Коли людина зайнята справою, у нього немає можливості роз'їжджати ще й зі мною. Це все одно, що я ходила б з ним по нарад. Нам же не по 18 років, щоби писати окропом. І метелики в животі - це шкідливо, як сказала моя психолог. Я без метеликів вже »- повідомила Лоліта.

Також Лоліта зазначила, що модну зачіску вона зробила за власним бажанням, обрізавши нарощене волосся через спеку. Потім співачка вирішила - раз так схудла, чому б не зробити і модну стрижку. Але при цьому, свого чоловіка навіть не питала. Лоліта зазначає - тому, кому не подобається її нинішній імідж, просто з нею не по дорозі. «Носити тапочки», як висловилася Лоліта, вона більше нікому не буде.

«Я була б останньою ідіоткою, якби наряди або нова зачіска були пов'язані з мужиком. Найбільша проблема людей - бажання відображатися в чиїхось очах. Я ніколи не прагнула подобатися глядачеві. Завжди робила те, що хотіла. А в особистому житті, навпаки. Ще й тапочки в зубах приносила. Тепер роблю все тільки для себе»- зазначила Лоліта.

Однак, коронавірус вніс зміни в життя співачки і її коханого - через пандемію вони не бачилися кілька місяців, хоча недавно вони змогли возз'єднатися.

Точно також йдуть справи і з єдиною дочкою співачки - Євою. Зараз дівчинка вчиться на філолога в Польщі, і вони з мамою не бачилися також кілька місяців. Але Лоліта повідомляє - у дитини все добре, Єва вчиться на відмінно і навіть засмучується через оцінки. Так, нещодавно Єва склала іспит на бал нижчий, ніж хотіла, і розплакалася через це.

«Дочка добре закінчила другий курс - 95 балів зі 100 можливих. Я її абсолютно не розумію. Вона плакала, бо один іспит здала на 90. Питаю, мовляв, це як? Каже: «Ну це 5 з мінусом». Єва, твоя матуся так не вчилася! Диплом двох кольорів - синій і червоний, і ніхто його не дивиться, мало кому він знадобився - так, скоринка. Важливі знання - весь час її переконую. І не прагну з неї робити медалістку. Дико засмутилася, що Єва плакала з такого приводу»- поділилася співачка.

Зараз Лоліта з нетерпінням чекає відкриття кордонів, щоб знову побачитися з дочкою в Польщі.

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