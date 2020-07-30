Рэпер и продюсер Алексей Потапенко рассказал, как исполняет супружеский долг с Настей Каменских

Он раскрыл подробности интимной жизни ведущей Маше Ефросининой в ее шоу "Экзамен" на YouTube, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

По словам Потапа, у них с Настей очень пылкие отношения. Из-за неугасающей страсти секс у них случается в самых неподходящих для этого местах.

"У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи", - заявил музыкант. - "Это она вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться".

Сексуальный магнетизм между супругами настолько сильный, что они порой даже забывают о людях вокруг. По словам Потапа, окружающие даже делали им замечания и просили поумерить пыл.

"Бывало, в гастрольном автобусе нам говорят: "Ребята, пожалуйста, прекратите, уже весь автобус вас слышит!". Мы очень страстные любовники", - отметил Алексей Потапенко.

Рэпер даже похвастался "рекордными цифрами", которых достиг в браке с Настей Каменских. По его словам, бывало так, что счастливые супруги "просто не выходили из номера, закрывались там на целый день".

Знаменитая украинская пара официально сыграла свадьбу в мае 2019 года. Хотя Настя Каменских недавно призналась, что брак заключили еще три года назад в Лас-Вегасе.

Напомним, счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались..."

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