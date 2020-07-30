Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала серию трогательных роликов дочери

Старшая дочь Алина поразила поклонников Анны в социальной сети Инстаграм. Как известно, первого ребенка - красавицу дочь Анна родила от белорусского футболиста, капитана киевского Динамо, Валентина Белькевича. Девочка растет с мамой и несмотря на все трудности показывает, что у них все хорошо.

Седокова впервые за долгое время решила показать дочь и удивилась ее танцевальным талантам, которые девочка показывает в приложении "Тик-Ток".

«Мой самый лучший ТикТокер во Вселенной! Я тебя люблю ❤️ Иногда ты споришь, переживаешь, думаешь, что что-то не так делаешь, как мама, а потом такие видео 😭😭😭 Какое понравилось вам больше?

Девочка моя, я знаю, что быть моей дочкой очень сложно, но в этом есть и бонусы. Подписывайтесь на аккаунт моей невероятно крутой дочки @alinabelkevia тут и в ТикТоке - lalina_one ( ссылка в сторис ) и надеюсь, что меня утром будет ожидать миллион поцелуев 🤗🤗🤗», - написала Седокова.

Фанаты тут же отреагировали:

«Пффф)) мне 38 в этом году 😅😅😅🙏🏻», «Берегись, Аня, конкурента выросла!», «Киньте трек с первого видео💋», «Аня!!! В 37 это вы очень молодая!!! А вот в 49 я 😹!!!!», «Отлично выглядите. Хоть у нас только двое пока и я постарше вас, но выгляжу так, что никто и не догадается сколько мне😃 Сколько вы думаете? 😃🌹🌹», «Последнее😍», «Интересно чего больше трудностей или бонусов?», «37 ещё молодая», «Есть и годное в тиктоке однако».

Также до этого Анна появилась на романтическом вечере с Янисом в модном образе. Седокова показала стильное желтое платье с невероятным декольте, подчеркивающим формы звезды новым образо. Анна при этом блеснула не только оручальным кольцом, но еще и босоножками с камнями, а также ярким макияжем на лице.

Звезда показала сильно загоревшую кожу, причем на коленках девушка даже получила травмы. Примечательно, что ранее за платье с подобными декольте, Анна получала множество комментариев. Некоторые фанаты тут же отмечали, что ее формы невозможно скрыть, ведь они "аж вываливаются".

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.