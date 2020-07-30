Российская певица Алла Пугачева удивила развязным поведением на публике

На фан-странице Пугачевой в Инстаграм появились фотографии и видео со дня рождения продюсера Владимира Киселёва, которое состоялось 22 июля, передает Рoliteka.net. Пугачева редко выбирается в люди, поэтому это ее появление на празднике вызвало настоящий фурор.

Стоит отметить, что артистка выглядела очень стильно. Она была одета в брючный костюм, который подчеркнул ее худобу. На голове у нее была пышная прическа. Образ дополнил яркий макияж.

На вечеринке 71-летняя Алла Пугачева вовсю зажигала. Она танцевала под песни Полины Гагариной, а также кокетничала с Григорием Лепсом. На видео попал момент, когда Пугачева курила электронную сигарету и мило беседовала с артистом. Выглядела певица на все 100%. Видно было, что парочка что-то активно обсуждала. Максима Галкина в этот момент рядом не было.

Под фото и видео поклонники примадонны оставили массу комментариев.

«Многих бесит ее молодой вид, нужно быть современной и стильной тогда все получится», «Не могу насмотреться какая же она милая юная лапочка и он супер», «Нет слов!!! Восхищаюсь», «А что с Лепсом? Он видимо ваще не просыхает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алла Пугачева восхитила молодой внешностью: «Какая божественная красота».

Как ранее сообщала Politeka, заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

Также Politeka писала, что экс-любовник Пугачевой поразил признанием о большой трагедии с детьми: «Каждую ночь приходят ко мне во сне».