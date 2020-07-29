Російський співак і композитор Володимир Кузьмін зізнався, що досі не може змиритися із загибеллю дочки Єлизавети і сина Степана

Екс-коханець Примадонни російської естради Алли Пугачової прокоментував інтимну тему в програмі "Доля людини" на російському телеканалі.

Ліза і Стьопа народилися від першої дружини музиканта Тетяни Артем'євої. Також у них є спільна дочка Соня. Про те, чому в 2001 році у власній квартирі вбили Єлизавету, невідомо досі.

Володимир Кузьмін заявляє, що він бачив вбивцю доньки. Це було під час судового слухання.

Композитор розповів, що кілька місяців тому отримав повідомлення в Інтернеті з вибаченнями за розправу над дочкою. Однак він на таке послання нічого не відповів, оскільки вирішив, що то був не вбивця.

Син Кузьміна Степан загинув через вісім років після раптової смерті Єлизавети. Нова трагедія сталася під час пожежі в квартирі юнаки. Хлопець впав з 18 поверху, намагаючись врятуватися, перебравшись через вікно до сусідів.

"Вони мені сняться кожен день. Щоночі приходять до мене у сні", – розповів Володимир Кузьмін.

Більше поширюватися про особисті трагедії Кузьмін не захотів, зазначивши, що шанувальникам приємніше чути від артиста щось веселе і позитивне.

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