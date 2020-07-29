Стало известно, что будет с зарплатами и ценами в Украине в 2021 году

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%. Цены, в свою очередь, вырастут на 7,3%.

Такие цифры приведены в проекте прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, который Кабмин может утвердить уже сегодня на заседании.

В Минэкономики также ожидают, что украинская экономика в 2022 годжу вырастет на 4,3%, а рост цен составит 6,2%.

Рост средней зарплаты (до вычета налогов), по ожиданиям специалистов, ожидается таким:

2021 – 13362 грн;

2022 – 15414 грн;

2023 – 17169 грн.

В документе также сказано, что рост экспорта уже в следующем году году ожидается на 2,9% и на 6,4% в 2022 году. А рост импорта Минэкономики прогнозирует на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Что касается дефицита торгового баланса (разница между суммарной стоимостью проданных за рубеж товаров и ввезенных в страну), то он составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022 году.

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Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен/$ в среднем за год и 29,3 гривен/$ на конец года.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в официальном документе.

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