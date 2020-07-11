41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, зачарувала публіку виконанням пісні з нового альбому у відвертому вбранні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram з виступу на "Русском радио" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Джанабаєва презентувала свій новий альбом і поділилася невеликим уривком з запису телеконцерту.

Знаменитість обрала стильний брючний костюм молочно-кремового відтінку і чорний корсет з пікантним розрізом на грудях. Від декольте красуні, яке та безсоромно демонструє, розстебнувши піджак, неможливо відвести погляду.

"#ОнМоеВсе ❤️ Live версія з концерту - презентації мого нового альбому @russkoe_radio 🙌🏻 З перших нот хочеться танцювати💃🕺", - поділилася Джанабаєва.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, коментуючи і зовнішній вигляд зірки, і виконання пісні. Примітно, багато хто відзначив, що хіт схожий на стару пісню колеги Джанабаєвої по групі "ВІА Гра" Тетяни Котової.

"Ех... а я так сподівався на сольну версію #спасибоСердце ☺️❤️ але, звичайно ж, вітаю з довгоочікуваним релізом!!! Це така важлива подія для кожного артиста ⚡️⚡️⚡️💋"

"Не знаю кому що хочеться, але мені під "Єдиного" хочеться плакати, Альбіна що Ви творили? Такий шедевр... ця пісня прям увійшла в моє грішне життя і не йде ніколи❤️"

"неймовірна пісня😍 хочеться танцювати разом з вами!😅❤️"

"Пісня вогонь , імідж треба змінити , полегшити стиль .. 😉ви ж красуня .. навіщо ховати в костюм ?)))"

"Дуже схожа пісня з Тетяною Котовою Фіолето"

"Пісня схожа на Котовську пісню, не пам'ятаю як називається"

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

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