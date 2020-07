Знаменитая украинская певица Настя Каменских повеселила фанатов роликом с новым цветом волос

Уже несколько месяцев как Каменских начала вести свою страницу в "Тик-Ток, получила свою аудиторию и даже стала очень популярна в подростковом приложении. Своими кадрами, а также роликами, заснятыми на молодежной платформе, звезда также делится в Инстаграм.

В этот раз певица показала, как бы выглядела с кардинально новым цветом волос.

Так, Настя засняла короткий ролик под песню исполнительницы Lizzo – Good As Hell. В кадре Настя аккуратно покачала головой, чтобы фильтр ТикТока удачно отразился на всей длине ее волос.

Похоже, певица решила поэкспериментировать, используя маску, которую предлагает функционал приложения ТикТок. Фанаты смогли посмотреть, какой бы была Настя с разноцветными волосами. А именно: верхняя часть шевелюры фиолетового цвета с серебристым отливом, а нижняя – оттенок морской волны.

«Trying new hairstyle 💜💙 Looks good on me?», - написала Настя.

Вот что ответили поклонники:

«Старая стала ,не красиво!» «Интересный цвет, прикольно смотрится. Ну лучше не надо», «Не причёска новая ,а цвет волос 👍😊🤣», «Это вроде маска в тик токе😅», «Необычно💜», «Что это значит 😅», «Идёт даже очень 🤗», «Классная 🔥🔥🔥», «Маска Тик Тока вам очень идёт🔥», «Красотуля🔥», «As always you look fabulous🔥».

Также ранее стройная звезда в черном спортивном топе и велосипедках похвасталась фигурой после очередных занятий. А также восхитила чистым лицом без макияжа, рассказав о достоинствах своих занятий:

«Такой красивый рассвет делает даже привычную пробежку чём-то удивительным🌅 С началом новой недели, друзья ❤️ Пусть она будет для вас такой же солнечной #sunriselover #workation», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Які позитивні фото 😍», «Красоточка♥️», «Ноги - сказка, почему это так вкусно?😍🔥», «Насть, ну ты красотка 😻🔥», «Анастасия, какой крутой прыжок 😍🔥 очень красиво ❤️🥰», «😃 сразу подумала прыжок на скошенное поле 😅 потом понимаю что это без парашюта не реально) потом посмотрела на второе фото и поняла что это трасса 😂😅», «Костюм - супер! И фигура очень мотивирует 😊💙», «Настя ты классная», «Губыыыыы😘😘😘».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть