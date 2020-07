Знаменита українська співачка Настя Каменських повеселила фанатів роликом з новим кольором волосся

Вже кілька місяців як Каменських почала вести свою сторінку в "Тік-Ток, отримала свою аудиторію і навіть стала дуже популярна в підлітковому додатку. Своїми кадрами, а також роликами, заснятыми на молодіжній платформі, зірка також ділиться в Instagram.

В цей раз співачка показала, як би виглядала з кардинально новим кольором волосся.

Так, Настя зняла короткий ролик під пісню виконавиці Lizzo – Good As Hell. В кадрі Настя акуратно похитала головою, щоб фільтр ТикТока вдало позначилася на всій її довжині волосся.

Схоже, співачка вирішила поекспериментувати, використовуючи маску, яку пропонує функціонал програми ТикТок. Фанати змогли подивитися, якою б була Настя з різнокольоровими волоссям. А саме: верхня частина шевелюри фіолетового кольору, а нижня – відтінок морської хвилі.

«Trying new hairstyle 💜💙 Looks good on me?», - написала Настя.

Ось що відповіли шанувальники:

«Стара стала ,не красиво!» «Цікавий колір, прикольно виглядає. Вам добре», «Не нова зачіска ,колір волосся 👍😊🤣», «Це ніби маска твк струмі😅», «Незвично💜», «Що це означає 😅», «Йде навіть дуже 🤗», «Класна 🔥🔥🔥», «Маска Твк Струму вам дуже йде🔥», «Красотуля🔥», «As always you look fabulous🔥».

Також раніше струнка зірка в чорному спортивному топі і велосипедках похвалилася фігурою після чергових занять. А також захопила чистим обличчям без макіяжу, розповівши про переваги своїх занять:

«Такий красивий світанок робить навіть звичну пробіжку чимось дивним🌅 З початком нового тижня, друзі ❤️ Нехай вона буде для вас такою ж сонячною #sunriselover #workation», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Які позитивні фото 😍», «Красоточка♥️», «Ноги - казка, чому це так смачно?😍🔥», «Насть, ну ти красуня 😻🔥», «Анастасія, який крутий стрибок 😍🔥 дуже красиво ❤️🥰», «😃 відразу подумала стрибок на скошене поле 😅 потім розумію що це без парашута не реально) потім подивилася на друге фото і зрозуміла що це траса 😂😅», «Костюм - супер! І фігура дуже мотивує 😊💙», «Настя ти класна», «Губыыыыы😘😘😘».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу

<s