Українська співачка MARUV показала фігуру на зйомках спеціальної фотосесії, присвяченій новому кліпу

Ганна вирішила поділитися на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram жаркими кадрами. На представлених знімках вона позувала в короткому міні, а також зі стильною зачіскою після зміни іміджу. Співачці тут же вдалося привернути увагу до себе.

Так, на сторінці Анни відразу п'ять фото підкорили фанатів, адже вона позувала з укороченим каре з такою ж чубчиком в чорній міні-сукні, доповнивши вбрання тонкими рукавичками з сіточки і капроновими коглотками такого ж відтінку.

«Monica Bellucci style 😎 Do I look like her?», - написала Анна.

Фанати тут же відповіли:

«Типаж один 🔥», «Яка красуня💝🔥», «Краща🔥💣😍!!!», «Great and wonderful very good style 😍😍😍», «Моніка Белуччі, але Марув як би краще», «Ідеальна і не сравненная☺️😍🔥🔥🔥🔥❤️😘», «Не,Ти однозначно молодші виглядаєш...))», «Яка ти классая Марув😮😮😮», «Вау вау. Вогонь-пожежа🔥🔥🔥», «Ви схожі на Седі Фрост - Люсі з фільму "Дракула" 🔥🔥🔥», «Шикарний образ 🔥😍».

Відзначимо, не так давно на фото було видно, як вона набрала зайву вагу, і її талія стала менш помітною. При цьому, незважаючи на спроби приховати зайве, під час ролика це все ж вдалося помітити – позуючи в одному купальнику Ганна показала, що її фігура виглядає не так, як раніше.

«Красуня🔥🌺», «Топ 💪🏼😎🔥», «Центр заворожує», «Яка струнка 😍😌🌹», «Просто залежати😂», «Вааах,шикарна✨😻🔥💕», «Красуня🔥», «👍оце діло👍👍👍», «Too many clothes for summertime», «Ваауу,просто шик!🔥❤️», «Фігура 😍😍😍», «Красуня! 🔥», - написали користувачі.

