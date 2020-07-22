Знаменита артиска Ані Лорак показала невеликий відеоролик, спантеличивши зовнішнім виглядом

Співачку досить часто критикують за зловживання уколами краси і не завжди доречні зміни іміджу. Сама Кароліна не коментує зміни, лише ділиться новими кадрами, розповідає про майбутні концерти і показує нові фото зі зйомок її майбутніх кліпів.

В цей раз в розділі Сторі під час реклами музичної композиції співачці вдалося здивувати фанатів невдалим чином. Артистка вирішила заспівати уривок зі своєї пісні, проте її обличчя виглядало дещо неприродно і занадто штучно під час виконання.

Як видно на скріншотах ролика, Ані Лорак помітно помолодшала, однак уколи ботокса все ж позначилися на її красі. Втім, багато фанатів схвалюють подібне, заявляючи, що співачка виглядає добре і молодше з каждным вдень - це її не псує, а додає шарму. Інші коментатори в Instagram також пишуть, що співачці слід "давно зупинитися.

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Не так давно співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім не схожий на те, що вони бачили раніше.

Також недбала зачіска знаменитості здивувала шанувальників, які звикли до того, що Кароліна укладає волосся дуже акуратно і робить їх рівними:

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», «У Ані образ не вдалий..», «А чому Ані Лорак в окулярах?Це від сонця або для зору????», «Чесно кажучи Ані це не схоже є за вид блін», «Так, Лорак не впізнати. Я подумала, що це Вікторія Булітко. Обидві симпатичні дівчата. Але поплутала. Буває. Образ не Лорак, що щось не те. Хоча я не дуже володію. 🌞🌹», «Все погано. І зачіска, і окуляри, і наряд», «Лорак що то зовсім здається "стає зовсім "старенькою" з консервативними поглядами ..це чи Єгор або ....раніше як то пораздупленней була а зараз зовсім згасла...», «На задньому плані хлопець, краще всіх вийшов», - написали шанувальники.

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Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото