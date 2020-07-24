Знаменита артиска Ані Лорак слідом за Настею Каменських почала записувати оригінальні ролики для "Тік-Току"

Не так давно в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила опублікувати нетиповий для неї ролик, заявивши, що вона вирішила почати вести свою сторінку у програмі "Тік-Ток", яким активно користуються підлітки і початківці блогери, повідомляє Politeka.

Примітно, що Настя Каменських вже багато місяців користується даної платформою, ділиться відео і навіть влаштовує челленджи. Зірці вдалося не тільки отримати масу компліментів, але ще й стати досить популярною в "Тік-Струмі". Користуватися цим додатком вирішила і Кароліна, зацікавившись проханнями фанатів.

В самому ролику, представленому співачкою спеціально після заяви про те, що вона буде вести нову сторінку, артистка з'явилася в трьох різних вбраннях і навіть здивувала фігурою у простому домашньому одязі.

«Друзі, тепер я є, і в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Підписуйтесь на мою сторінку по посиланню в профілі. Ми приготували багато цікавого для вас! 💥», - пише артистка.

Фанати тут же відповіли:

«Знову ти свидео, що робити нічого», «Привіт у вас який колір волосся???скажіть будь ласка», «Чарівна красуня🤗❤️», «Як завжди ☺️❣️», «Ці твої груди накачані з космосу побачиш ,жах🤮🤮🤮», «Лапочка😍💋», «Як мені подобається як вона каже "це Ані Лорак😍», «Краще б допомагали тваринам!!», «Классс!!!!», «А вышиваночку надіти».

Також Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком:

«Вже зовсім СКОРО! Кожен може отримати…», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про своєму новому конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білосніжному міні-сукня, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був і популярний співак Сергій Лазарєв.

«Наречена», «нереально гарна», «божевільна. Красуня, слів немає», «Ви така—така красива», «класна», «Ви прекрасні», «бомбезний», «вау, який великий букет», — пишуть вони.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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