Популярна українська виконавиця Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вже зовсім СКОРО! Кожен може отримати…», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про свій новому конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білосніжному мінісукні, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був й популярний співак Сергій Лазарев.

«Наречена», «нереально гарна», «божевільна. Красуня, слів немає», «Ви така—така красива», «класна», «Ви прекрасні», «бомбезна», «вау, який великий букет», — пишуть вони.

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Цього разу Кароліна в одному чорному халаті позувала перед камерою з незвично яскравим макіяжем на обличчі. Зірка покрасувалася з незвичайно яскраво-червоними губами, а також густо наведеними бровами, доповнивши образ акуратною укладкою своїх коротких локонів.

Примітно, що зазвичай Кароліна воліє нюдові тони та практично ніколи не використовують червону помаду, на відміну від Тіни Кароль, яка прославилася жаркими образами й навіть випустила червону помаду власного бренду (співачка практично на кожному концерті блищить з даними відтінком).

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