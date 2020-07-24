Українська співачка MARUV розбурхала серією нових кадрів, на яких постала в образі модної діви
Щоб привертати увагу до себе, артистка намагається в кожній зйомці робити акцент на чомусь новому, однак при цьому не змінює власний стиль. На сторінці Анни в Instagram і Facebook з'явилися жаркі кадри в сміливому і одночасно з тим інтригуючому образі. З укороченим каре та з таким же чубчиком Корсун блищала в чорній міні-сукні, доповнивши вбрання тонкими рукавичками з сіточки і капроновими коглотками такого ж відтінку.
Як відомо, не так давно співачка виставила серію пікантних кадрів, які були зроблені під час зйомок кліпу Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позувала в чорній міні-сукні, чорних прозорих панчохах і туфлях-човниках, виставивши напоказ струнку фігуру. Деталі образу здалися фанатам приголомшливими, про що вони тут же поспішили написати в коментарях.
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«You shot me once baby I shot you back😎», - написала Анна.
Ось що пишуть користувачі Instagram:
«Можна прям роздруковувати і вішати картини.класні фотки👍🔥», «нереальна 😻», «Сонечко 🔥❤️🔥», «❤️❤️❤️Королева», «Чому так часто пропадаєш?», «Королева 😱😍», «@maruv візьміть мене на підтанцьовку 😍», «А я прям бачу вас у ромашкове поле, у житі... Річний перфоманс!!! А взагалі молодець!!! ✊✊✊», «👏 яка все таки ЧІТКА МАРУФ👍👍👍❤️Офігєнно-класна дівчина!🔥».
Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який розчулив мережа, адже позувала Ганна разом зі своєю домашньою улюбленицею - маленькою собачкою. Артистка, перебуваючи на карантині, останнім часом вкрай рідко ділилася новими кадрами, тому фото викликали шквал коментарів.
Ганна щасливо позувала разом з песиком на руках у кафетерію на терасі. При цьому для виходу в світ вона використовувала похмурий наряд. Підкресливши образ «кожанкой».
«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна під постом.
Ось що відповіли фанати:
«А у одного чудовий фрак 😍👍🏻», «Муд: Ізольда Олександрівна...», «Такі зайчика я не можу😍😍😍», «Ви схожі 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «З одним-подружкою🐾🐾🐾», «Хороша))», «Як добре тобі темненькой , нахер ти фарбувалася тільки», «Ізя твоя Халком стала», «Ух, який серйозний ⭐», «Красуня Марув ))💐💐💐».
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