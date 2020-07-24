Правнук Елизаветы II – Джордж Александр, получил собственный дом

Старший правнук Елизаветы II Джордж Александр отмечает день рождение – мальчику исполнилось семь лет. Как сообщают российские СМИ, его мама, герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, поняла, что он уже совсем взрослый и решила подарить ему по случаю праздника… собственный дом, пишет Politeka.net

Кейт Миддлтон решила, что лучшим подарком на семилетие для ее старшего сына будет собственный маленький домик, который располагается в саду поместья. Для ребенка подобный подарок стал просто неисчерпаемым источником счастья, ведь кто не мечтал в детстве о собственном шалаше, домике на дереве или хотя бы халабуде?

Однако, мечты сбываются у принцев и принц Джордж не исключение. Его мама решила, что лучше всего, вместо шалаша или домика на дереве, который может пострадать при сильном ливне, подарить сыну сразу домик. Сделан он в стиле юрты, но конечно, не из ковров и шкур, как у эскимосов, а из дерева.

Участие в создании подарка принимал и отец Джорджа Александра – принц Уильям, который должен бы сделать мебель для садового домика. Правда, как выяснилось, из-за неотложных дел он не поспел вовремя, но уже пообещал, что столы и стулья для домика сделает Джорджа Александра совсем скоро.

Кстати, вместе с собственным домом, старший сын королевской четы обзавелся и собственным транспортом – младшие сестра Шарлотта и брат Луи «скинулись» Джорджу на покупку велосипеда. Но, конечно, на самом деле, Шарлотта предложила маме с папой оплатить покупку, но подарить велосипед от их имени.

Помимо велосипеда и собственного домика, принц Джордж Александр получил в подарок шоколадный торт с леденцами, а также другие подарки.

К слову, дети королевской четы наследуют детство королевы. Например, принцесса Шарлотта носит сандалии на ремешке, как Елизавета II в детстве, так и Джордж получил в подарок домик «по наследству» от королевы.

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