Джорджа не бачили на публіці з січня

Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Джордж сьогодні відзначає свій 7-й день народження

Про це пише Politeka.net.

Через свято прес-служба Кенсінгтонського палацу опублікувала нові фото спадкоємця королівського престолу.

Знімки, як завжди, зробила мама принца Джорджа, яка захоплюється фотографією.За інформацією британських ЗМІ, фотосесія проходила в заміському маєтку герцога і герцогині Кембриджських - Анмер-хол у графстві Норфолк.

Усміхнений принц Джордж на одному з фото позував у оливково-зеленій футболці-поло і джинсах, на іншому в футболці камуфляжного забарвлення.

З нагоди дня народження в домашніх умовах пройде вечірка, а святковий торт для гостей власноруч випекла Кейт Міддлтон.

Варто відзначити, що останній раз онука королеви Єлизавети II бачили на публіці на Різдво в Сандрінгемі, коли він з іншими членами королівської сім'ї відвідав святкову службу в церкві.

Раніше ми повідомляли, що принца Джорджа можуть відправити до інтернату.

Наступної осені, коли спадкоємцеві престолу виповниться вісім, його, згідно з традицією Букінгемського палацу, повинні відправити в школу-інтернат.

Не виключено, що принц Джордж піде по стопах своїх родичів і буде вчитися у школі-інтернаті Ludgrove в Беркширі. Але королівський експерт Інгрід Сьюард стверджує, що це рішення герцоги Кембриджські будуть зважувати "дуже ретельно".

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.