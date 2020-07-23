Жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого продемонстрировала идеальную фигуру на ярких фото

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая часто делится со своими поклонниками обновлениями из своей повседневной жизни. Женщина успевает не только воспитывать вместе с мужем двух дочерей, но и заниматься собственным бизнесом, танцами, а также выпускать линейку одежды.

Изначально Ксюша Кошевая была владелицей бренда, под которым выпускала детскую одежду, однако с недавних пор она решила расширить свой ассортимент и заняться еще и выпуском одежды для взрослых.

Несмотря на такую занятость, красотка часто публикует новые снимки в своем Инстаграм. Среди них есть и много кадров, на которых Кошевая позирует в соблазнительных образах, демонстрируя свою идеальную фигуру танцовщицы.

Особенно много среди ее снимков фото, сделанных во время отдыха на море. На них красотка без стеснения позирует в разных купальниках.

А на одном снимке Кошевая и вовсе стоит спиной к камере совершенно голая.

Подписчики Ксении активно комментируют такие фото.

«Вот это у вас там фотосессия!», «Какая красивая...., вся красивая, но попа!!!!!! Могут все актрисы мира позавидовать», «Супер фото, но бампер вышел огромный», «Фигура кайф», «Богиня», «Класс, худенькая такая, поделись секретом стройности», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье: «Волчица вышла на охоту».

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике: «Как все похожи».