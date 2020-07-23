Ким Кардашьян в отчаянии обратилась к поклонникам с объяснениями о состоянии ее мужа – рэпера Канье Уэста, после скандала с избирателями

Канье Уэст, как всем известно, пошел в политику и объявил себя будущим президентом США. Недавно рэпер провел встречу с избирателями, на которой рассказал о том, что его супруга – Ким Кардашьян, хочет с ним развестись и «закрыть» его в психологической клинике, сообщает , пишет Politeka.net

На встрече с избирателями Канье Уэст испугал зрителей свои поведением, что вызвало широкий общественный резонанс. На обвинения собственного мужа отреагировала Ким Кардашьян, сообщив, что пока он сам не захочет себе помочь, никто не сможет сделать этого за него.

«Многие из вас знают, что у Канье биполярное расстройство. Каждый, кто сталкивался с этим сам или у близких, знает, как невероятно сложно и больно это понять. Я никогда не говорила публично о том, как это влияет на нашу семью, потому что защищаю детей и право Канье на частную жизнь, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я должна прокомментировать ситуацию из-за стигмы и заблуждений о психическом здоровье» - отметила Ким Кардашьян.

По ее словам, люди, далекие от опыта общения с людьми с такими расстройствами, могут высказывать осуждение, но они не понимают, что независимо от того, как старается семья или друзья, сам человек должен участвовать в процессе получения помощи. Без этого любая помощь бессильна.

Супруга Канье Уэста отметила, что действия и слова рэпера могут вызывать бурную реакцию, но они не всегда отображают настоящую реальность. По ее словам, те, кто близок к Канье, понимают – его слова не совпадают с его намерениями.

«Он блестящий, но сложный человек, который находится под огромным давлением как артист и как черный человек. Он пережил мучительную потерю матери, и ему приходится справляться с давлением и изоляцией, которые усиливаются его биполярным расстройством» - отмечает Кардашьян.

В конце поста Ким Кардашьян призвала общественность посочувствовать рэперу и его семье, а также поблагодарила всех за поддержку.

Но, видимо, яркому браку Кардашьян-Уэст действительно осталось недолго, брак буквально «трещит по швам» – источники в СМИ сообщают, что хотя женщины семейства Кардашьян постоянно стараются поддерживать своих мужчин, ситуация для Ким сложная, поскольку она должна защищать своих четверых детей и свою репутацию, на которую работала всю жизнь.

«Все, что происходит сейчас, похоже на ужасную демонстрацию реальных проблем. Было несколько попыток поговорить с ним о ситуации, но сейчас ничего не получается. Но Ким также является матерью и яро защищает то, что ей дорого: прежде всего, четверых детей, а также свой имидж и репутацию - то, ради чего она работала. Она не собирается стоять в стороне и вести себя так, как говорит Канье» - сообщает источник в People.

Сейчас супруги переживают кризис порознь: Канье Уэст находится на ранчо в Вайоминге, вместе со своими друзьями, которые следят за его состоянием. Ким находится вместе с детьми в их семейном доме.

«Они очень обеспокоены его психическим здоровьем и действиями. Они стараются, чтобы он получил необходимую помощь. В понедельник его осмотрел врач и решил, что ему не нужна госпитализация, в то время он находился в стабильном психическом состоянии», - рассказал источник.

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